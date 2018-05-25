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Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 13:59 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatırken, 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda S.S., Ş.Y., D.T., Ö.T., R.İ., S.K., S.A. ve G.A. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, terör örgütünün simge olarak kullandığı sözde bayrak, flama ve süs ipleri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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