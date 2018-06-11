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Sosyal medyadan yakalanan kaçak avcılara 28 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde koruma altındaki 2 yaban keçisini vuran 2 kaçak avcı, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflardan yakalandı.

Sosyal medyadan yakalanan kaçak avcılara 28 bin lira ceza

Mesut MADAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ilçesinde koruma altındaki 2 yaban keçisini vuran 2 kaçak avcı, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflardan yakalandı. Haklarında işlem yapılan kaçak avcılara 28 bin 80 lira ceza uygulandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki DKMP Şefliği'ne gelen ihbarlarda koruma altındaki yaban keçilerinin yasa dışı avlandığı bildirildi. İhbarlar üzerine Akseki DKMP Şefliği ekipleri harekete geçerek, yasa dışı av yaptığı anlaşılan kişilerin sosyal medya hesaplarında vurdukları yaban keçileriyle fotoğraflarını paylaştığını tespit etti.
A.K. ve M.K. adlı kaçak avcılara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten ve yasa dışı avcılıktan dolayı vurmuş oldukları koruma altında bulunan 2 yaban keçisi için 26 bin lira tazminat ve 2 bin 80 lira idari para cezası olmak üzere toplamda 28 bin 80 lira ceza uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medyadan yakalanan kaçak avcılara 28 bin lira ceza

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