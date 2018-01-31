Sosyal medyadan 'Zeytin Dalı Harekatı' protestosuna tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sosyal medyada 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla terör örgütü propagandası yaptığı belirlenip polis tarafından gözaltına alınan M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medyada terör örgütünü öven, destek verip eylem yapılması yönünde çağrı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.T. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.