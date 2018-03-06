Sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucu sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçunu işlediği tespit edilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.