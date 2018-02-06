Soyguncu 68 bin TL ile kaçtı

Kayseri’de bir banka şubesine silahla gelen maskeli ve silahlı soyguncunun 68 bin TL ile kaçtığı belirlendi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan bir banka şubesine kar maskesi ile gelen soyguncunun bankada çalışan görevlileri tehdit ederek yaklaşık 68 bin TL’yi aldığı ve beyaz renkli bir araçla kaçtığı belirlendi.
Kirli sakallı ve gözlük taktığı belirlenen soyguncunun yakalanması için kaçış güzergahı ve şehrin çıkışları kontrol edilirken, soyguncunun kullandığı eşyaları atabileceği bölgelerde de polis ekipleri araştırma yapıyor.
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