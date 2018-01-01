Soyguncular içeride ateş açtı, polisi görünce silahı bırakıp kaçtı... O anlar kamerada

O anları iş yerinin güvenlik kamerası ile bir amatör kamera kaydetti.Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da, maskeli 2 kişi silahlarla bir markete girerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler, markette rastgele ateş açtı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine paniğe kapılan soyguncular silahı bırakıp olay yerinden kaçtı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 840 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Marketin tam kapatılacağı sırada motosikletli ve maskeli 2 kişi uzun namlulu silah ve tabancayla markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen soyguncular, market içinde rastgele ateş açtı. Bu sırada, polis ekipleri olay yerine gelerek soyguncuların teslim olması yönünde uyardı. Soyguncular, yanlarında getirdikleri silahı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşananlar, güvenlik kameralarına ve bir amatör kameraya yansıdı.ÖZEL HAREKAT ÖNLEM ALDIİhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, saldırganların yakalanması için çevrede inceleme başlattı. Özel harekat timleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, soyguncuların maskeli olduğunu ve ellerinde silah olduğunu söyledi. POLİS SOYGUNCULARIN PEŞİNDEPolis ekipleri, soyguncuları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.