Soyguncular polisi görünce silahı bırakıp kaçtı

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Alper KORKMAZ- Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,(DHA)Gaziosmanpaşa'da, yüzleri maskeli 2 kişi uzun namlulu silahla bir markete girerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler, markette rastgele ateş açtı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine paniğe kapılan soyguncular silahı bırakıp olay yerinen kaçtı. Olay saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 840 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Marketin tam kapatılacağı sırada motosikletli ve yüzleri maskeli 2 kişi uzun namlulu silahla markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen soyguncular, daha sonra market içinde rastgele ateş açtı. Bu sırada, polis ekipleri olay yerine gelerek soyguncuların teslim olması yönünde uyardı. Soyguncular, yanlarında getirdikleri silahı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, saldırganların yakalanması için çevrede inceleme başlattı. Özel harekat timleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, soyguncuların maskeli olduğunu ve ellerinde silah olduğunu söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti
Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...
Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Kadınlar dikkat! Sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor?
Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!
Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 0 yorum