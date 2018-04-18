Soyguncuyu etkisiz hala getiren çalışanını maaşla ödüllendirdi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Ramazan Akil (26), çalıştığı akaryakıt istasyonunu kurusıkı tabancayla soymaya kalkışan Mehmet G.'yi (25) etkisiz hale getirip, jandarmaya teslim etti. Olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, işyeri sahibi, Ramazan Akil'i bir maaş primle ödüllendirdi. ​Olay, 16 Nisan günü saat 04.30 sıralarında Sarayönü ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız otomobiliyle akaryakıt istasyonuna gelen Mehmet G., işyeri çalışanı Ramazan Akil'den 100 liralık yakıt doldurulmasını istedi. Ramazan Akil, yakıtı doldurdu. Bu sırada lavaboya gidip gelen Mehmet G., araçtan aldığı tabancayı Akil'e doğrultup, paraları vermesini istedi. Akil de cebinde bulunan paranın bir miktarını verdi. Mehmet G., daha çok para vermesini isteyince Akil de paraların marketin kasasında olduğunu, oradan alıp verebileceğini söyledi. Mehmet G., Akil'in sırtına tabancayı doğrultup birlikte markete gitti. Akil, Mehmet G.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanıp eline geçirdiği sopayı Mehmet G.'ye fırlattı. Mehmet G. kaçmaya başladı, Akil de peşine düştü. Ramazan Akil, Mehmet G.'yi yakalayıp, dövmeye başladı. Gürültüyü duyan diğer çalışanın da gelmesiyle etkisiz hale getirilen Mehmet G., çağrılan jandarma ekibine teslim edildi. Olay, işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, Mehmet G'nin kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Arbede sırasında başından yaralanan Akil'i, işyeri sahibi bir maaş primle ödüllendirdi. Asgari ücretle çalışan Ramazan Akil, ''Silahı görünce biraz korktum. Hamile olan eşim ve doğacak çocuğum aklıma geldi. İşyeri bizim ekmek teknemiz, burası bizim namusumuz sayılır. İşyeri sahibimiz bize emanet edip evine gitti'' dedi.