Söylenti cinayetinde kayınpeder ve 2 oğlu tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, iddiaya göre, geliniyle ilişki yaşadığını düşündüğü Muharrem Çankaya'yı (45) yaralayan, yanındaki kuzeni Nihat Çankaya'yı (47) öldüren Ramazan Ü. (60) ile 2 oğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, Ovapınar Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Ramazan Ü., iki çocuk annesi gelini S.Ü.'nün (35) Muharrem Çankaya ile ilişkisi olduğu yönünde söylentiler duydu. Sokakta Muharrem Çankaya ve kuzeni Nihat Çankaya'nın önünü kesen Ramazan Ü., elindeki pompalı tüfekle iki el ateş etti. Muharrem Çankaya ve Nihat Çankaya tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden yaraladı. Muharrem Çankaya, vurulmasına rağmen, kaçarak yaralı halde Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralı kuzenleri ambulanslarla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nihat Çankaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem Çankaya ise ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli Ramazan Ü.'nün tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtığını belirledi. Ramazan Ü. ile evli oğlu Selami Ü. (38) ve diğer oğlu Süleyman Ü. (36) polis tarafından gözaltına alındı. 3 şüpheli, dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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