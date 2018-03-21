Sözde Nevruz kutlamalarında terör propagandasına 4 gözaltı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tekirdağ İl Örgütü’nce Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde düzenlenen sözde Nevruz kutlaması sırasında biri konuşmacı 4 kişi gözaltına alındı.
HDP Tekirdağ İl Örgütü tarafından düzenlenen ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sözde Nevruz kutlamasına konuşmacı olarak HDP Parti Meclisi üyesi Gülsüm Ağaoğlu katıldı. Polis ekipleri, Ağaoğlu’nun konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğini belirledi. Ekipler, Ağaoğlu’nu hem Cumhurbaşkanına hakaret hem de terör örgütünün propagandasını yapmak suçlaması ile gözaltına aldı.
Nevruz alanında bulunan ve konuşma sırasında terör örgütü lehine slogan attıkları tespit edilen 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çorlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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