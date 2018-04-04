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Sözde sıkı yönetim komutanları hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan ve sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin sıkı yönetim komutanları listesinde olan, Kayseri eski Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ve Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emre Fırat’ın yargılanmalarına devam edildi.1 Ağustos 2017’de Kayseri’de yargılanmalarına başlanan dava dosyaları Eylül 2017’de Ankara 17.

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan ve sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin sıkı yönetim komutanları listesinde olan, Kayseri eski Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ve Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emre Fırat’ın yargılanmalarına devam edildi.
1 Ağustos 2017’de Kayseri’de yargılanmalarına başlanan dava dosyaları Eylül 2017’de Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesi için Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nce İsmail Yalçın ve Emre Fırat’ın yargılanmalarına Kayseri’de devam edilmesi kararıyla dosya tekrar yerel mahkemeye geri gönderildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı görülen davalarda tutuklu yargılanan sanıklar İsmail Yalçın ve Emre Fırat, Sincan 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Darbe girişiminden 3 gün sonra tutuklanmıştı
18 Temmuz 2016’da tutuklanan sanık İsmail Yalçın, mahkemede savunmasında “Darbe gecesine hiçbir şekilde katılmadım. Darbeci değilim. Herhangi bir terör örgütü ile iltisakım olduğuna dair bir tanık yoktur. By lock kullanmadım, Bank Asya’da yakınımın dahi hesabı yoktur. Çocuklarım devlet okulunda okudu. Haksız yere tutukluyum. Darbe girişimine uzaktan yakından alakam olmadığı ortadadır. Meslek hayatım boyunca tek bir ceza almadım. Hiçbir cemaat, siyasetçiden destek almadım, medet ummadım. Sadece devletimin verdiği görevleri yaptım. Gerçeklerin bir an önce ortaya çıkmasını temenni ediyorum. Bu örgütün bir parçası olmadığım için vicdanen rahatım. Suçsuz olduğumun bir gün ortaya çıkacağına Allah’a inandığım gibi inanıyorum” diye konuştu.
Sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin sıkı yönetim komutanları listesinde yer aldığı iddialarıyla ilgili de savunma yapan Yalçın, “Listede ismimin yazılması bana ait olmayan bir eylemdir. Bana yapılan bir komplodur. Bu soru darbecilerin kendilerine ait olmayan bilgileri alıp, böyle sözde yönetim listesi hazırlayanlara sorulmalıdır. O listede olup da hiçbir kovuşturma yapılmayan ve halen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevde olan generaller var” ifadelerini kullandı.

Darbe girişimini engellemek için hiçbir eylemde bulunmamış
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanık İsmail Yalçın hakkında sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin sıkı yönetim komutanları listesinde 45. sırada Kayseri sıkı yönetim komutanı, sıkı yönetim vali ve belediye başkanı olarak isminin geçtiğinin tespit edildiği, darbe girişimini önlemek için hiçbir emir vermediği, o gece telefonlara bakmadığı, Kayseri’den kalkan uçakları engellemek için bir eylemde bulunmadığı gerekçeleriyle TCK 309 maddesi gereğince ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da darbe girişimi sırasında, ismi sözde Yurtta Sulh Konseyi’nce hazırlanan listede “Giresun sıkıyönetim komutanı” olarak geçen Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emre Fırat ise hattında çıkan 137 by lock bağlantısı ile ilgili gelen raporu kabul etmeyerek, “Ben by lock kullanmadım. Darbe gecesi emrimizde olan 7 il jandarma komutanı ile görüşüp sözde konseyin emirlerine uyulmaması emrini verdim” dedi.

Darbe başarısız olunca göstermelik tutanak tutmuş
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanık Emre Fırat hakkında sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin sıkı yönetim komutanları listesinde 32. sırada Giresun sıkı yönetim komutanı olarak isminin geçtiğinin tespit edildiği, kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı, o gece darbe teşebbüsü başarısız olunca göstermelik tutanak tuttuğu gerekçeleriyle TCK 309 maddesi gereğince ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savcı mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine sanık İsmail Yalçın’ın duruşmasını 27 Nisan’a, sanık Emre Fırat’ın duruşmasını ise 16 Nisan’a erteleyerek, her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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