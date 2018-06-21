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Sözleşmeli er, nöbette intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet K.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet K. (25), nöbet sırasında tüfekle kendisini vurdu. Yaşamını yitiren Mehmet K.'nin acı haberi memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesindeki ailesine verildi.

Üç yıllık sözleşmeli er Mehmet K., iddiaya göre, saat 03.00 sıralarında görevli olduğu 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'nda nöbet tuttuğu sırada tüfekle başına ateş ederek intihara kalkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralı Mehmet K., askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan er, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haber, sabah saatlerinde memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde oturan annesi ve babasına verildi. Sinir krizi geçiren aileye sağlık görevlileri müdahale etti. Haberi alan yakınları da eve akın etti. Mehmet K.'nin cenazesinin yarın Ermenek'te defnedilmesi bekleniyor.

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