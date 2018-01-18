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Sözlü taciz dehşeti getirdi! Cesedi foseptikte bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 16:47 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Karaman'da 6 gündür kayıp olarak aranan Yasin Uzun’un (35), komşusu Hikmet Y. (45) tarafından sopayla dövülerek öldürülüp, cesedinin foseptiğe atıldığı ortaya çıktı. Ceset, çukurdan çıkarılırken Hikmet Y., eşi ve 3 kardeşi de gözaltına alındı. Hikmet Y.'nin ilk ifadesinde, Yasin Uzun’u eşine sürekli sözlü tacizde bulunup rahatsız ettiği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Karaman'ın Sudurağı beldesinde çiftçi evli Yasin Uzun, 6 gün önce kayıplara karıştı. Ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatan jandarma, belde halkıyla tek tek görüştü. Yapılan görüşmede Yasin Uzun'un komşusu 5 çocuk annesi Hamiyet Y. (45) ile ilişkisi olduğu yönde dedikodu olduğu öğrenildi.

SÖZLÜ TACİZ NEDENİYLE DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

Araştırmasını derinleştiren jandarma Hamiyet Y. ile eşi Hikmet Y. ile görüştü. Çiftin tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen jandarma, Hikmet Y., eşi Hamiyet Y. ile Hikmet Y.'nin kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y., ve Ali Y.’yi gözaltına aldı. Yapılan sorguda Hikmet Y., komşusu Yasin Uzun'u eşine sözlü tacizde bulunup rahatsız ettiği iddiasıyla sopayla döverek öldürdükten sonra cesedini evinin foseptiğin attığını belirtti.

FOSEPTİKTE CESEDİ BULUNDU

Jandarma Hikmet Y.'nin tek katlı müstakil evinin bahçesinde yaptığı aramada foseptikte Yasin Uzun'un cesedini buldu. Çukurdan çıkarılan Uzun'un cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

KAYIP HABERLERİNİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Şüpheli Hikmet Y.'nin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabında Yasin Uzun'un, yerel medyada çıkan kayıp haberleriyle ilgili paylaşımda bulunduğu görüldü. Gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor.

DHA

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