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SP ilçe başkanlığının camlarını kız arkadaşıyla tartışan genç kırmış

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de 3 gün önce Saadet Partisi (SP) Hacılar İlçe Başkanlığı'nın camlarını kıran kişinin, telefonda kız arkadaşıyla tartışan alkollü A.K.

SP ilçe başkanlığının camlarını kız arkadaşıyla tartışan genç kırmış

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 3 gün önce Saadet Partisi (SP) Hacılar İlçe Başkanlığı'nın camlarını kıran kişinin, telefonda kız arkadaşıyla tartışan alkollü A.K. (19) olduğu ortaya çıktı.
Saadet Partisi Hacılar ilçe teşkilatının camları, 19 Temmuz gecesi kırıldı. Olayın ardından Saadet Partisi yönetimi saldırı olduğunu iddia ettiği olayı kınayarak, "Kendini bilmezlerin yaptığı bir taşkınlık” açıklamasında bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, "Arkadaşlarımız araştırıyor. Münferit bir saldırı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Polisin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalar, sonuç verdi. Camları kıran kişinin A.K. olduğu belirlendi. Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen A.K.'nin tesadüfen orada olduğu, kız arkadaşıyla telefonda tartıştığı ve bu sırada köpeğinin zinciri ile binanın camlarına vurup, kırdığı ifade edildi.
A.K. hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

SP ilçe başkanlığının camlarını kız arkadaşıyla tartışan genç kırmışSP ilçe başkanlığının camlarını kız arkadaşıyla tartışan genç kırmışSP ilçe başkanlığının camlarını kız arkadaşıyla tartışan genç kırmışSP ilçe başkanlığının camlarını kız arkadaşıyla tartışan genç kırmış

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