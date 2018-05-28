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Spastik engelli gencin ihmal sonucu öldüğü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde ailesi tarafından 3 defa hastaneye götürülüp serum takılarak evine gönderildiği ileri sürülen 20 yaşındaki spastik engelli Veysi Demir, hayatını kaybetti.

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde ailesi tarafından 3 defa hastaneye götürülüp serum takılarak evine gönderildiği ileri sürülen 20 yaşındaki spastik engelli Veysi Demir, hayatını kaybetti. Oğlunun doktorların ihmali sonucu öldüğünü iddia eden baba Ali Demir, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Olay, ilçenin Ekenek kırsal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Cuma günü mide bulantısı ve kusma şikayetiyle ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülen spastik engelli Veysi Demir’e acil serviste serum takılarak taburcu edildi. Ancak engelli genç Cumartesi ve Pazar günleri de aynı şikayetle götürüldüğü hastanede tekrar serum tedavisi uygulandıktan sonra evine gönderildi. Bu sırada evde fenalaşan Demir, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. "OĞLUM PAZARTESİYE YETİŞMEDİ" Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Veysi Demir’in ailesi oğullarının ihmal sonucu öldüğünü ileri sürdü. Baba Ali Demir ise cuma günü aniden rahatsızlanan oğlunu, kusma şikayetiyle hastaneye götürdüklerini belirterek şunları söyledi: "Oğlum yüzde 20 spastik özürlü başka bir hastalığı yoktu. Cuma günü aniden mide bulantısı ve kusma şikayete üzerine onu Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdük. Bize 'Kusma devam ederse bir daha getirin' dediler. Cumartesi tekrar kustu, tekrar hastaneye gittik. Yine serum takıp eve gönderdiler. Pazar günü bir daha gittik, yine serum yapıp eve gönderdiler. Biz dedik ki 'Anlamıyorsanız bizi başka yere gönderin, bir şeyler yapın.' Bize 'Pazartesi gününü bekleyin' dediler. Pazartesi günü de iş işten geçti. Pazar akşamı fenalaştı, aracımızla götürürken yarı yolda ambulansa teslim ettik. Ambulansa teslim ettiğimizde kalbi durmuştu. Hastanede de bize 'Başınız sağ olsun' dediler. Oğlum pazartesiye yetişemedi, bizi hastaneye yatırmadılar, başka yere göndermediler, mağduruz." Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Toprak, Veysi Demir’in ihmal sonucu öldüğü iddiaları üzerine hastanelerinde gerekli tıbbı müdahalenin yapıldığını, kesin ölümü sebebinin ise otopsi sonucu göre yapılacağı kaydetti.

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