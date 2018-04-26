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Spor salonu sahibini, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

KONYA'da spor salonu sahibi Reşit Aydın'ı (46) bıçaklayarak öldüren emlakçı Uğur Kart (34) tutuklandı.

Spor salonu sahibini, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürmüş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da spor salonu sahibi Reşit Aydın'ı (46) bıçaklayarak öldüren emlakçı Uğur Kart (34) tutuklandı. Kart, Raşit Aydın'ı eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü öne sürerken, cinayet anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, salı günü saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak'ta meydana geldi. Emlakçılık yapan 4 çocuk babası Uğur Kart, eşi M.K.'yi 8 yıldır rahatsız ettiğini ileri sürdüğü spor salonu sahibi evli Reşit Aydın'ın işyerine gitti. Elinde bıçakla salona giren Kart, yemek yiyen Aydın'ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Salon çalışanı Şefik İyierdem (38) ise Kart'ın bıçağını almaya çalışırken elinden yaralandı.
AĞLARKEN YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaya olarak kaçan Uğur Kart, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki demiryolu üzerinde ağlarken polis tarafından gözaltına alındı.
Konya Numune Hastanesi'nde tedavisi süren Reşit Aydın, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU
Uğur Kart, emniyetteki ifadesinde Reşit Aydın'ı, eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Kart'ın, ''Ben askerdeyken eşime telefon kartı vermiş. Geldiğimde bunu annemden duydum. Eşimi rahatsız ediyordu. 8 yıldır sabrediyordum. Bunun yüzünden psikiyatri ilaçlarını kullanmaya başladım. Olay günü Reşit'i aradım ve eşimi rahatsız etmemesini söyledim. O da bana 'Sen bana bir şey yapamazsın' dedi. Bunun üzerine çok sinirlendim ve evden bıçağı alarak çıktım. İşyerine giderek bıçakladım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Kart, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
​CİNAYET ANI KAMERADA
Bu arada olay, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Uğur Kart'ın spor salonuna elinde bıçakla girip, yemek yiyen Reşit Aydın'ı bıçakladığı ve daha sonra ikisi bir merdivenlerden yuvarlandığı görüldü. O sırada Şefik İyierdem, Kart'ın elindeki bıçağı almak için müdahale etti. Bıçağı elinden bırakmayan Kart'ın, kanlar içinde salonun diğer bölümlerine kaçan Aydın'ı araması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Spor salonu sahibini, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürmüşSpor salonu sahibini, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürmüşSpor salonu sahibini, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürmüşSpor salonu sahibini, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürmüş

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