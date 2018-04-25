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Spor salonunda bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

KONYA'da işyerinde husumetli olduğu Uğur K.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da işyerinde husumetli olduğu Uğur K. tarafından göğsünden bıçaklanan spor salonu sahibi Reşit Aydın, ağır yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak'ta meydana geldi. Uğur K., aralarında husumet bulunan Reşit Aydın’ın işlettiği spor salonuna gitti. Burada Uğur K. ile Reşit Aydın arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur K .yanında getirdiği bıçakla Aydın'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uğur K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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