Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Adı açıklanmayan bir kadın, spor salonunun soyunma odası ve duşlarındaki diğer kadınları cep telefonuyla görüntülerken yakalandı.
DİĞER KADINLAR FARK ETTİ
Olay, spor salonuna üye olan Chen adındaki bir kadının, fotoğrafları çekildiği sırada şüpheli kadını fark etmesiyle ortaya çıktı.
Sözcü'de yer alan habere göre , polis tarafından gözaltına kadın, sorgusunda çektiği çıplak fotoğrafları erkek arkadaşına gönderdiğini iddia etti.
'SİTELERE ATACAKTI' İDDİASI
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çin basınına göre kadının fotoğrafları pornografik sitelere satma amacıyla çekmiş olabileceği de belirtiliyor.
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