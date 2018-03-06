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Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

Soyunma odası ve duşlarda gizlice fotoğraf çekip sevgilisine gönderen kadın yakalandı.

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Adı açıklanmayan bir kadın, spor salonunun soyunma odası ve duşlarındaki diğer kadınları cep telefonuyla görüntülerken yakalandı.

DİĞER KADINLAR FARK ETTİ

Olay, spor salonuna üye olan Chen adındaki bir kadının, fotoğrafları çekildiği sırada şüpheli kadını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre , polis tarafından gözaltına kadın, sorgusunda çektiği çıplak fotoğrafları erkek arkadaşına gönderdiğini iddia etti.

'SİTELERE ATACAKTI' İDDİASI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çin basınına göre kadının fotoğrafları pornografik sitelere satma amacıyla çekmiş olabileceği de belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
WAY SÜPER MİS
@treffen Aralarında senin kız kardeşinin görüntüleri de var mı?
bi böle manitamız olmadı kahretsin
@negatif_pollyanna_2016 oradakilerden biri de senin manitan da olabilirdi
buda olmamıştı ve oldu tebrik ediyorum teşekkürler türkiye Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
lan ne sapık insanlar var kadın iyi bir bok yemiş sanki 1 de benim böyle manitam yok diyor lan öküz orda mağdur olan senin manitam olsa bi agzin kullanacakmisin
Nasıl spor salonuymuş burası.. Keranedekiler bile birazcık örtüyor bir yerlerini...
insanlığın çırtı çıktı valla son bir ayda gördüğümüz haberlerin hepsi taciz ve tecavüz adına yazık valla yazık
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