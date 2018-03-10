Sri Lankalı Budist keşişlerden Müslümanlara destek

Sri Lanka’nın başkentinde bir araya gelen yüzlerce Budist keşiş, geçtiğimiz günlerde Sri Lankalı Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da bir araya gelen yüzlerce keşiş geçtiğimiz günlerde Sri Lanka’nın Kandy şehrindeki Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı. Ulusal Bhikkhu Cephesi, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi ile sonuçlanan saldırılar hakkında "Toplum içindeki çatışmalar ulusal birliğimizi bozuyor" ifadelerini kullandı.
Dün yaşanan çatışmaları sessiz bir eylem ile kınayan Budist keşişler daha sonrasında dayanışma mesajlarını güçlendirmek için, cuma namazı esnasında camiye gidip Müslüman Sri Lankalıları ziyaret etti. Olayların yaşandığı Kandy şehrinde ise, Sri Lanka güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü operasyonlar sonucunda hayat normale dönmeye başladı.
Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!
Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?
IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Rehineler var
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
TOMA gelin arabası oldu! Görenler şaştı kaldı
Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Onu bu görüntü fenomen yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum