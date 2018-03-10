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Sri Lankalı Budist keşişlerden Müslümanlara destek

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

Sri Lanka’nın başkentinde bir araya gelen yüzlerce Budist keşiş, geçtiğimiz günlerde Sri Lankalı Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da bir araya gelen yüzlerce keşiş geçtiğimiz günlerde Sri Lanka’nın Kandy şehrindeki Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

Sri Lanka’nın başkentinde bir araya gelen yüzlerce Budist keşiş, geçtiğimiz günlerde Sri Lankalı Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da bir araya gelen yüzlerce keşiş geçtiğimiz günlerde Sri Lanka’nın Kandy şehrindeki Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı. Ulusal Bhikkhu Cephesi, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi ile sonuçlanan saldırılar hakkında "Toplum içindeki çatışmalar ulusal birliğimizi bozuyor" ifadelerini kullandı.
Dün yaşanan çatışmaları sessiz bir eylem ile kınayan Budist keşişler daha sonrasında dayanışma mesajlarını güçlendirmek için, cuma namazı esnasında camiye gidip Müslüman Sri Lankalıları ziyaret etti. Olayların yaşandığı Kandy şehrinde ise, Sri Lanka güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü operasyonlar sonucunda hayat normale dönmeye başladı.

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