SSM Daire Başkanı Uçar: 2018'de hedef 'insansız kara araçları'

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - SAVUNMA Sanayii Müsteşarlığı (SSM) İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Gökhan Uçar, "Ülkemiz, ANKA, SİHA ve İHA'larda yüzde 90- 95 yerlilik seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. 2018'de de insansız kara araçları hedefimize yönelik çalışacağız. 2 farklı kategoride yarışma yapacağız" dedi.

Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark tarafından 'Savunma Sanayii Kayseri' konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştaya katılan SSM Daire Başkanı Gökhan Uçar, 2017 yılında 'Roborit-2017' adlı 'İnsansız Kara Araçları Kavramsal Tasarım Yarışması' düzenlediklerini söyledi. İnsansız kara araçlarıyla ilgili Uçar, ''Biz 2017 yılında ilki olmak üzere 'Roboit 2017' ile insansız kara araçları kavramsal tasarım yarışması düzenledik. Burada hedefimiz, Türkiye'de bir farkındalık sağlamak. Bu konuda ilgili ve becerikli insanlarımızı bulmak ve sanayimizde onları buluşturmaktı. 2018'de, öğrendiklerimizin üstüne koyarak, bu çalışmaları tekrarlamak istiyoruz. 2 farklı kategoride yarışma yapacağız. Birisi bireysel katılımcılar yani akademik firma desteği olmayan herkese açık bir yarışma olacak. İkinci kategoride bir ön eleme yaparak, yetenekli firmaları belirleyeceğiz. Bunlara maddi kaynak sağlayacağız. Bu henüz kesinleşmedi. Mayıs ayında duyuru yapmayı planlıyoruz. 40- 50 bin civarında kaynak sağlayacağız. Sahaya gidecek değil; ama kendi kabiliyetlerini gösterebileceklerin ön prototip üretmelerini istiyoruz. Başarılı firmalar ve kişilerle iş birliğimi geliştireceğiz'' diye konuştu.

'​ÜLKEMİZ AYAĞINI YERE SAĞLAM BASIYOR'

SSM Daire Başkanı Uçar, savunma sanayiinin, insansız hava araçlarıyla ilgili 30 yıllık emeğinin boşa gitmediğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda gördüklerini söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli silahlarıyla korkacak değil, korkulacak ülke haline geldiğini belirten Uçar, şöyle konuştu:

''Bizim temelde 2 görevimiz var. Birincisi Silahlı Kuvvetler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın silahlı teşkilat ihtiyaçlarını karşılamak. Diğer görevimiz de bunu yaparken, maksimum oranda imkan ve kabiliyette söz almak yoksa da bu alanda yatırım yapmak. Son dönemde yapılan operasyonlarda hep beraber gördük ki müsteşarlığın yaklaşık 30 yıllık emeği boşa gitmedi. Alanda kullanılan birçok teçhizat sistemlerimizden oluşuyor. İnsansız hava araçları benim sorumluluğumda bulunuyor. Bunların bakımını ve tedarikini biz sağlıyoruz. ANKA, SİHA ve İHA'larda yüzde 90- 95 seviyesinde yerlilik seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemiz güçlü. Bu anlamda ayağını sağlam yere basıyor. Korkacak değil; korkulacak bir ülke olduğumuzu düşünüyorum."

'SADECE YÜKLENİCİLERLE ÇALIŞIRSAK BİZİ BİR YERE GETİRMEYECEĞİNİ BİLİYORUZ'

Teknolojik altyapının sağlam olabilmesi için üniversitelerle iş birliği yapılması gerektiğine değinen SSM Daire Başkanı Uçar, şunları söyledi:

"Savunma sanayiinin araştırmacı yetiştirme programı oluyor. Burada master ve doktora tezlerinizi destekliyoruz. Araştırma görevlilerimiz, çalışma yapmak istedikleri alanla ilgili müsteşarlığımızda bir alan kuruyorlar. Elektronik alanda tez yapmak istediklerini söylüyorlar. Biz de teknolojik altyapının geliştirilmesi için gerçekleştirilmesi gereken ihtiyacı söylüyoruz. Bu kapsamda, araştırma görevlilerimize kaynak sağlıyoruz. Hem tez çalışması yapan öğrencimizin savunma sektöründe görev yapma imkanı oluyor hem de akademik personelimizin gerçek araştırma yapma imkanı oluyor. Bir diğeri ise teknoloji tasarım yükümlülüğü sözleşmeleri konusu oluyor. Diyelim ki biz büyük sözleşme imzalıyoruz. Mesela 100 liralık A firmasıyla yüklenicimizin sözleşmesini imzalıyoruz. Bunun yaklaşık 1,5- 2 lirasını diyoruz ki A firmasına ‘Sen Teknopark'la KOBİ ile sözleşme imzalayacaksın’ diyoruz. Yani 100 liranın 2 lirasını aslında yüklenicimizden başka firmaya harcatıyoruz ve hem küçük firmamızı desteklemeye çalışıyoruz hem de yurt dışından bağımızı azaltmaya çalışıyoruz. Sadece yükleniciler ile çalışırsak bunun bizi ülke olarak bir yere getirmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla farklı programlarımızla hepimizin el birliği ile yürüdüğü çalışmayı yürütmeye çalışıyoruz.''