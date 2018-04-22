HABER

Stadyum otoparkında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 01:20 | Son Güncelleme

KONYA Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 ağır kadın yaralandı.

Stadyum otoparkında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hasan DÖNMEZ-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 ağır kadın yaralandı. Ağır yaralanan kadınlardan birinin Şüpheli Fevzi A.'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Fevzi A., arkadaşı Yaşar Telli'nin dini nikahlı eşi Ceylan Polat ve kız kardeşi Sevgi A.'nın içinde olduğu park halindeki 06 BG 386 plakalı otomobilin yanına geldi. Burada arkadaşı Yaşar Telli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Fevzi A., belindeki tabancayı çıkartarak Yaşar Telli onun dini nikahlı eşi Ceylan Polat ve kendi kız kardeşi Sevgi A.'ya kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Yaşar Telli, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybederken, çeşitli hastanelere kaldırılan iki kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Fevzi A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Stadyum otoparkında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıStadyum otoparkında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıStadyum otoparkında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıStadyum otoparkında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklamasıBahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!
Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.