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Stepnede 10 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan aracın yedek lastiğine zulalanmış 10 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Stepnede 10 kilo eroin ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan aracın yedek lastiğine zulalanmış 10 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, otoyol doğu gişelerinde durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Sürücünün tavırlarından şüphelenen polis, araçta yaptıkları detaylı aramada bagajdaki yedek lastiğe zulalanmış 10 kilo 450 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan sürücü ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Stepnede 10 kilo eroin ele geçirildi

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