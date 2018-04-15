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Stepneden 11 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde, yol kontrolleri sırasında polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada, stepnenin içine gizlenmiş 11 kilo 130 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Stepneden 11 kilo eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, yol kontrolleri sırasında polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada, stepnenin içine gizlenmiş 11 kilo 130 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada stepne içine zulalanmış 20 paket halinde, 11 kilo 130 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Stepneden 11 kilo eroin çıktıStepneden 11 kilo eroin çıktıStepneden 11 kilo eroin çıktı

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