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Stockholm’de 10 araç ateşe verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

Stockholm’de dün gece yarısı 10 arabanın yakılmasına ilişkin şüpheli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.Stockholm’de dün gece yarısı polis, 3 ayrı noktada toplam 10 arabanın yakıldığı ihbarını aldı.

Stockholm’de dün gece yarısı 10 arabanın yakılmasına ilişkin şüpheli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Stockholm’de dün gece yarısı polis, 3 ayrı noktada toplam 10 arabanın yakıldığı ihbarını aldı. Stockholm polisi ilk ihbarda 6 arabanın yakıldığı yerde şüpheliyi yakalayamadı. İkinci ihbarda ise ilk olay yerinden 150 kilometre uzaklıktaki yerde benzin kokan bir kişiyi yakaladı. Polis ekipleri üçüncü ihbarda ise 4 arabanın yakıldığı bilgisini aldı. Polis yakalanan kişi hakkında bilgi vermezken olayın araştırıldığını açıkladı.

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