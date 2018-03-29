Stockholm’de 10 araç ateşe verildi

Stockholm’de dün gece yarısı 10 arabanın yakılmasına ilişkin şüpheli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Stockholm’de dün gece yarısı polis, 3 ayrı noktada toplam 10 arabanın yakıldığı ihbarını aldı. Stockholm polisi ilk ihbarda 6 arabanın yakıldığı yerde şüpheliyi yakalayamadı. İkinci ihbarda ise ilk olay yerinden 150 kilometre uzaklıktaki yerde benzin kokan bir kişiyi yakaladı. Polis ekipleri üçüncü ihbarda ise 4 arabanın yakıldığı bilgisini aldı. Polis yakalanan kişi hakkında bilgi vermezken olayın araştırıldığını açıkladı.