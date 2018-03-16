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Stratejik öneme sahip Meydanki Barajı bölgesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 19:59 | Son Güncelleme

AFRİN bölgesinin en stratejik öneme sahip bölgesi olarak değerlendirilen ve bölgenin su, elektrik ihtiyacını karşılayan Meydanki Barajı'nın bulunduğu kasabaya şiddetli çatışmaların gölgesinde girildi.

Stratejik öneme sahip Meydanki Barajı bölgesi ele geçirildi

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)- AFRİN bölgesinin en stratejik öneme sahip bölgesi olarak değerlendirilen ve bölgenin su, elektrik ihtiyacını karşılayan Meydanki Barajı'nın bulunduğu kasabaya şiddetli çatışmaların gölgesinde girildi. DHA muhabirinin de TSK desteğindeki ÖSO güçleri ile birlikte girdiği Meydanki bölgesinde hakimiyet tamamen sağlanarak terörist unsurlardan temizlendi.
ÖNCE MUHABBEBE KÖYÜ ALINDI
Afrin merkeze yönelik kuşatma operasyonları tüm hızıyla sürerken, TSK desteğindeki ÖSO güçleri de stratejik öneme sahip Meydanki Kasabası'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girdi. ÖSO güçleri ile birlikte önce Meydanki Kasabası'nın hemen üst tarafında bulunan Muhabbebe Köyü'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Afrin'den kaçmayı başararak evlerine dönmeye çalışan sivil vatandaşların güvenliği nedeniyle, TSK Komando Birlikleri ve keskin nişancılarının desteğinde ÖSO son derece hassas bir operasyonla köye girdi. Köydeki terörist mevzileri havadan ve karadan sürekli olarak vurulurken, teröristlerin köyden kaçtığı belirlendi.
Ancak teröristler kaçarken bölgedeki tüm yollara ve birçok eve mayın ve el yapımı bombalarla tuzak kurdu. Teröristlerin, Muhabbebe Köyü girişinde kurdukları tuzakların patlaması sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
MEYDANKİ'NİN ETRAFINDA BÜYÜK SİPERLER
Meydanki Kasabası'nın girişlerini toprak yığınlarıyla kapatan teröristlerin aynı zamanda tüm kasabanın etrafına büyük siperler kazdıkları görüldü. Meydanki'nin girişindeki engeller, kurşun geçirmez araçlar ile kaldırılırken, ÖSO güçleri de kasabaya çatışarak girdi.
Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlar, Meydanki Kasabası ile Muhabbebe Köyünde akşam saatlerinde son buldu. Meydanki Kasabası'nı kuşatan ÖSO güçleri, geceyi önemli noktalarda nöbet tutarak geçirdi. Sonraki gün ise kasabanın tüm mahallelerinde kontrol sağlandı. Bazı yollarda ve evlerde kurulan tuzaklar sonucu 1 ÖSO askeri hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.
TERÖRİSTLER SİVİLLERİ ZORLA AFRİN'E GÖTÜRMÜŞLER
Meydanki Kasabası'ndaki sivillerin evlerinden zorla çıkarılarak Afrin'e götürüldükleri de anlaşıldı. Kasabanın ele geçirilmesinin ardından Afrin istikametine doğru operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

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Stratejik öneme sahip Meydanki Barajı bölgesi ele geçirildiStratejik öneme sahip Meydanki Barajı bölgesi ele geçirildiStratejik öneme sahip Meydanki Barajı bölgesi ele geçirildi

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