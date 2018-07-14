Su alan akaryakıt tankerinin kaptanı yardım çağrısı yaptı (2)

TANKERE DOLAN SU TALİYE EDİLMEYE BAŞLANDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, makine dairesindeki arıza nedeniyle su almaya başlayan 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerine ilk yardım ulaştı. İzmir'in Aliağa ilçesinden gelen ilk römorkör, tankere yanaşarak dolan suyun tahliyesine başladı. Ayrıca, tankerin ana kumandasına elektrik takviyesi de yapıldı. Yetkililer tankerin batma riskinin ortadan kalktığını bildirdi. Aliağa'dan yola çıkan ikinci römorkör geldikten sonra, tankerden su tahliyesi sürdürülerek, yedeklenip, Aliağa'ya götürüleceği bildirildi.
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