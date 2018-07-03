Su alan teknesini onarırken boğulan Kulaoğlu toprağa verildi

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL açıklarında, önceki gün su alan teknesini onarmak için suya atladıktan sonra kaybolan ve dün cesedine ulaşılan Serkan Kulaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal sahilinden adalara gitmek için önceki gün eşi ve çocuğuyla birlikte özel teknesiyle denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine onarmak için denize atladı ve kısa süre içerisinde denizde kayboldu. Kulaoğlu'nun eşi ve çocuğu deniz polisi tarafından tekneden alınarak kurtarıldı. Dün öğlen saatlerinde ise, Kulaoğlu cansız bedeni ulaşıldı.
Serkan Kulaoğlu için ikindi namazına müteakip Kartal Meydan Camii'nde tören düzenlendi. Tekerlekli sandalye ile törene katılan baba Tugay Kulaoğlu, taziyeleri kabul etti. Kulaoğlu'nun eşi cenaze töreni sırasında sinir krizleri geçirdi.
Kılınan cenaze namazının ardından Kulaoğlu, Soğanlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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