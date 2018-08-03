Su altı timi, Van Gölü'nde 2 tabanca buldu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Gölü'ne jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı ortak dalışta, 2 tabanca bulundu. Tabancalar, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan sualtı timi ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Van Gölü'nde ortaklaşa dalış gerçekleştirdi. Dalış sırasında ekipler, önceden göle atılmış 2 tabanca buldu.

Tabancalar, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

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