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Su borusu döşerken göçük altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 14:32 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, işçi Kafi Demirciler (63), atık su borusu döşemek için girdiği kanalda meydana gelen göçüğün altında kaldı.

Su borusu döşerken göçük altında kaldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, işçi Kafi Demirciler (63), atık su borusu döşemek için girdiği kanalda meydana gelen göçüğün altında kaldı. İtfaiye ekibi tarafından yıkıntıdan çıkarılan Demirciler, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Yeni Şafak Mahallesi 1059 Sokak'ta meydana geldi. Kafi Demirciler'in 4 metre derinliğindeki kanalda, atık su tahliye borusu döşediği sırada göçük oluştu. Yıkıntı altında kalan Demirciler için işçi arkadaşları sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, Demirciler'i göçükten ağır yaralı çıkardı. Demirciler, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kafi Demirciler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Su borusu döşerken göçük altında kaldıSu borusu döşerken göçük altında kaldı

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