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Su borusu patladı, yol trafiğe kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

SİNOP'ta meydandaki yolda su borusunun patlaması nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

Su borusu patladı, yol trafiğe kapandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta meydandaki yolda su borusunun patlaması nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.
Olay, Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Yoldan boru patlaması nedeniyle su fışkırmaya başladı. Bu nedenle yolun bir şeridi araç trafiğine kapatıldı. Boruyu tamir etmek için gelen ekibin yolda çalışma yaptığı kepçe, devrilmekten son anda kurtuldu. Ekiplerin patlayan borunun tamiri için yaptığı çalışma sürüyor.

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Su borusu patladı, yol trafiğe kapandıSu borusu patladı, yol trafiğe kapandıSu borusu patladı, yol trafiğe kapandıSu borusu patladı, yol trafiğe kapandı

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