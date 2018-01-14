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Su dolu çukura düşen iki kardeş can verdi (2) Yeniden

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynaren, 1,5 derinliğindeki içi su dolu çukura düşen Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tenciroğlu (5), dipteki çamura saplandı. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılan iki kardeş, yaşamını yitirdi.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen iki kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı.

ÇOCUKLAR FARK ETTİ

İki kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen iki kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip iki kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen iki kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalerere rağmen yaşamını yitirdi.

MARAŞ'TAN GELMİŞLER

Yusuf ve kardeşi Ali'nin ailesinin, kış aylarında Kahramanmaraş'tan İzmir'e geldikleri, Uzundere bölgesinde zaman zaman çadırda zaman zaman ise kiraladıkları evlerde kaldıkları, hurda toplayıp gelir elde ettikleri öğrenildi. Ailenin yaz aylarında ise farklı illere ya da memleketleri Kahramanmaraş'a döndüğü aile yakınlarınca ifade edildi. 3 çocuk sahibii ailenin bir de kızları olduğu öğrenildi.

Öte yandan iki kardeşin ölümüne neden olan çukurun iş makinasiyle açıldığı, ne amaçla kim tarafından kazıldığı henüz tespit edilemedi. Olay yerinde inceleme yapan polisin, bu yöndeki araştırmalarının da sürdüğü ifada edildi.

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