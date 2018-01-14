Su dolu çukura düşen iki kardeş can verdi (3)

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun boş arazide oynarken 1,5 derinliğindeki su dolu çukura düşüp ölmeleriyle ilgili Kaymakam Mehmet Sadık Tunç açıklama yaptı. Kaymakam Tunç'un açıklaması şöyle:
"Toplu konut projesi kapsamında İller Bankası adına iş yapan bir firma var. Firmanın yol açan taşeron firması yağmur yağdığı zaman su birikmesin diye kendince böyle bir çukur kazıp önlem almış. Tahliye kanalı oluşturmuş. Kendi çapında önlem düşünmüş. Bundan sonrası bilirkişilerin, savcılığın kendi değerlendirmelerine kalmış. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu vatandaşlarımız fakir, gariban insanlar. Ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını gördük. Bunlar Maraş'tan üç ay önce ilçemize göç etmişler. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetini ailelerin acısını paylaşıyoruz. İşte kimin sorumluluğu varsa devletin bütün organları olarak, Kaymakamlık olarak bu vatandaşların bu şekilde acı çekmesine sebep olanların yargı önünde hesap vermesi için elimizden gelen bütün işlemlerin yapılacağının bilinmesini istiyorum."
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
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