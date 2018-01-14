HABER

Su dolu çukura düşen iki kardeş can verdi (3)

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun boş arazide oynarken 1,5 derinliğindeki su dolu çukura düşüp ölmeleriyle ilgili Kaymakam Mehmet Sadık Tunç açıklama yaptı. Kaymakam Tunç'un açıklaması şöyle:

"Toplu konut projesi kapsamında İller Bankası adına iş yapan bir firma var. Firmanın yol açan taşeron firması yağmur yağdığı zaman su birikmesin diye kendince böyle bir çukur kazıp önlem almış. Tahliye kanalı oluşturmuş. Kendi çapında önlem düşünmüş. Bundan sonrası bilirkişilerin, savcılığın kendi değerlendirmelerine kalmış. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu vatandaşlarımız fakir, gariban insanlar. Ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını gördük. Bunlar Maraş'tan üç ay önce ilçemize göç etmişler. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetini ailelerin acısını paylaşıyoruz. İşte kimin sorumluluğu varsa devletin bütün organları olarak, Kaymakamlık olarak bu vatandaşların bu şekilde acı çekmesine sebep olanların yargı önünde hesap vermesi için elimizden gelen bütün işlemlerin yapılacağının bilinmesini istiyorum."

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

Marmaris doluya teslim oldu!

Marmaris doluya teslim oldu!

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.