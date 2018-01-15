Su dolu çukurda oynayan 2 kardeşin ölümüyle ilgili 2'si firma yetkilisi 4 gözaltı (4)

GÖZALTI SAYISI 6 OLDU, ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken, 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşüp çamura saplanarak hayatlarını kaybeden Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun ölümüyle ilgili şirketin 2 yetkilisi ile kepçe operatörü ve inşaat bekçisinin gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında 2 şirket çalışanı daha gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
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