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Su kanalına devrilen traktörün altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:12 | Son Güncelleme

Bursa’da kullandığı traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.Olay, Kestel’in Dudaklı Mahallesi’nde meydana geldi.

Su kanalına devrilen traktörün altında can verdi

Bursa’da kullandığı traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kestel’in Dudaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BBS 37 plakalı traktörün sürücüsü İsmail Aydın (57), kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Traktör su kanalına devrildi. Su kanalına devrilen traktörün altında kalan Aydın, olay yerinde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar hemen jandarmayı aradı. Kaza yerine gelen 112 ekiplerince müdahale edilen İsmail Aydın kurtarılamadı. İsmail Aydın’ın cenazesi savcının yaptığı inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Su kanalına devrilen traktörün altında can verdi

Su kanalına devrilen traktörün altında can verdi

Su kanalına devrilen traktörün altında can verdi

Su kanalına devrilen traktörün altında can verdi

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