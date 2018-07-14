Su kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta su kanalına düşen Emre Hüsnü Karadağ (27), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Hüsnü Karadağ, DSİ'nin sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Karadağ'ın cansız bedenine ulaştı.

Yeni evlendiği belirtilen Emre Hüsnü Karadağ'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

