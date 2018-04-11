HABER

Su kanalına düşen genç kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI Aksaray'da arkadaşlarıyla pikniğe giden ve dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldan Ayhan Ermiş'in (16) cenazesi AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Su kanalına düşen genç kayboldu (2)

GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI
Aksaray'da arkadaşlarıyla pikniğe giden ve dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldan Ayhan Ermiş'in (16) cenazesi AFAD ekipleri tarafından bulundu. Düştüğü yerin 28 kilometre uzaklığındaki Topakkaya mevkiinde bulunan Ermiş'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Su kanalına düşen genç kayboldu (2)Su kanalına düşen genç kayboldu (2)

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa ettiOsmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklamaHülya Koçyiğit'ten yeni açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de dvahşet! 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de dvahşet! 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.