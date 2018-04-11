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Su kanalına düşen genç kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 22:15 | Son Güncelleme

GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI Aksaray'da arkadaşlarıyla pikniğe giden ve dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldan Ayhan Ermiş'in (16) cenazesi AFAD ekipleri tarafından bulundu.

GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI

Aksaray'da arkadaşlarıyla pikniğe giden ve dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldan Ayhan Ermiş'in (16) cenazesi AFAD ekipleri tarafından bulundu. Düştüğü yerin 28 kilometre uzaklığındaki Topakkaya mevkiinde bulunan Ermiş'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

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