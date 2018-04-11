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Su kanalına düşen genç kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

AKSARAY'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Ayhan Ermiş (16), dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldu.

Su kanalına düşen genç kayboldu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Ayhan Ermiş (16), dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri, Ermiş'in bulunması için arama çalışması başlattı.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Ermiş, 4 arkadaşıyla birlikte Kalanlar Mahallesi'ndeki kırsal alana piknik yapmaya gitti. İddiaya göre Ermiş, tuvalet ihtiyacını gidereceğini söyleyip, arkadaşlarının yanından ayrıldı. Su kanalının yanına giden genç, dengesini kaybederek su kanalına düştü. Ermiş, arkadaşlarından yardım istedi. Kanalın kenarına koşan arkadaşları, akıntıya kapılan Ayhan Ermiş'i kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Suda kaybolan Ermiş için bölgeye AFAD ekipleri geldi. Ekipler, gencin kaybolduğu noktadan itibaren arama çalışmasına başladı. Çalışmalar sürüyor.

​FOTOĞRAFLI

Su kanalına düşen genç kaybolduSu kanalına düşen genç kaybolduSu kanalına düşen genç kaybolduSu kanalına düşen genç kayboldu

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