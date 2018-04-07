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Su kanalına düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, 2 yaşındaki Suriyeli çocuk su kanalına düşerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki içi savaştan kaçarak Karadere Mahallesi’nde serada çalışmaya başlayan Suriyeli ailenin 2 yaşındaki oğulları Hasan Kırcan Elhemem, evlerinin önünde oyun oynarken bir süre sonra gözden kayboldu.

Su kanalına düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, 2 yaşındaki Suriyeli çocuk su kanalına düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki içi savaştan kaçarak Karadere Mahallesi’nde serada çalışmaya başlayan Suriyeli ailenin 2 yaşındaki oğulları Hasan Kırcan Elhemem, evlerinin önünde oyun oynarken bir süre sonra gözden kayboldu. Oğlunun kaybolduğunu fark eden anne çocuğunu aramaya başladı. Anne Zehra, eve yaklaşık 200 metre mesafede olan 2 metre derinliğindeki yarısı su dolu olan kanalda oğlunu yüzüstü yatarken buldu. Oğlunu bu halde görün anne çığlık atmaya başladı. Çığlık seslerini duyan komşuları 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hasan Kırcan Elhemem’in cansız bedeni otopsi için önce Fethiye Devlet Hastanesine daha sonra Muğla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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