Su kanalına düşen yaşlı adamı itfaiye eri sırtına alarak kurtardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolda yürürken bir anlık dalgınlığı sebebiyle su kanalına düşen adamı, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Arif O. yolda yürürken bir anlık dalgınlığı sonucunda yol kenarındaki su kanalına düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla su kanalına inen itfaiye ekipleri, adamı itfaiye erinden birinin sırtına bağladı. İtfaiye eri merdiven yardımıyla adamı düştüğü yerden kurtardı.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Arif O. sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arif O. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!
Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde tokalaştı
Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı
Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum