HABER

Su kanalına düşen yaşlı adamı itfaiye eri sırtına alarak kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 13:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolda yürürken bir anlık dalgınlığı sebebiyle su kanalına düşen adamı, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı.Olay, saat 12.30 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolda yürürken bir anlık dalgınlığı sebebiyle su kanalına düşen adamı, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Arif O. yolda yürürken bir anlık dalgınlığı sonucunda yol kenarındaki su kanalına düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla su kanalına inen itfaiye ekipleri, adamı itfaiye erinden birinin sırtına bağladı. İtfaiye eri merdiven yardımıyla adamı düştüğü yerden kurtardı.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Arif O. sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arif O. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'
Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!
İstismar skandalını 'erik' ortaya çıkardı!İstismar skandalını 'erik' ortaya çıkardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.