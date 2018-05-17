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Su kanalına uçan traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, su kanalına uçan traktörün sürücüsü Hasan Aşan, hayatını kaybetti.

Su kanalına uçan traktörün sürücüsü öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, su kanalına uçan traktörün sürücüsü Hasan Aşan, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Gündolaması köyünde oturan Hasan Aşan, sabah saatlerinde bahçesine gitmek üzere traktörle yola çıktı. Hasan Aşan yönetimindeki 81 AV 758 plakalı traktör, kontrolden çıkıp su kanalına uçtu. Öğle saatlerinde, cep telefonuyla Hasan Aşan'ı arayan yakınları, cevap alamayınca aramaya çıktı. Yakınları, traktörün su kanalına uçtuğunu, Hasan Aşan'ın da altında kaldığını fark edip, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi tarafından çıkarılan Hasan Aşan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Aşan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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Su kanalına uçan traktörün sürücüsü öldüSu kanalına uçan traktörün sürücüsü öldüSu kanalına uçan traktörün sürücüsü öldü

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