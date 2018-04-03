Su kanalında cesedi bulunan küçük Berhan’ın evinde yas var

Van merkez Edremit ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyak’ın, sabah saatlerinde cansız bedeninin bulunması üzerine olayı duyanlar aileye taziye ziyaretinde bulunuyor.

Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında oynamak için evden çıkan ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Berhan Kıyak geri dönmedi. Aile tüm çabalarına karşın küçük Berhan’a ulaşamayınca, jandarma ve polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Berhan Kıyak’ın mahalleden geçen tarihi Şamran kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki baraj kapaklarının kapatılmasını istedi. Kapakların kapatılmasıyla su seviyesi düştü. Gece geç saatlere kadar sonuç alınamayınca ara verilen çalışma, sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. Su seviyesinin de düşmesiyle Berhan’ın cansız bedeni çamura saplı vaziyette bulundu. Sudan çıkarılan ceset otopsi için hastane morgunu götürüldü. Olayı duyan mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinde bulunuyor. Cenazenin otopsi sonrası defnedileceği belirtildi.

Babası inşaat işçisi olan Berhan Kıyak’ın 5 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.