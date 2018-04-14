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Su kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yıkım çalışması yapılan 25 metre yükseklikteki su kulesinden düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi Ortaokulu bahçesinde bulunan atıl durumdaki su kulesi için yıkım kararı alındı.

Su kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yıkım çalışması yapılan 25 metre yükseklikteki su kulesinden düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi Ortaokulu bahçesinde bulunan atıl durumdaki su kulesi için yıkım kararı alındı. Özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen yıkım esnasında halat bağlamak için su kulesine çıkan Suriye uyruklu Yahya Karabacak (25) dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla ilçe merkezindeki bir hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri ölen işçinin düştüğü su kulesindeki yıkımı durdurdu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Su kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Su kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Su kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

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