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Su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 13:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Kozluca köyünde üzeri açık olan su dolu kuyuya düşen ineği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Kozluca köyünde üzeri açık olan su dolu kuyuya düşen ineği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu kuyuya düşen ineği kurtardı.
Yara almadan kurtarılan inek daha sonra sahibine teslim edildi.

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