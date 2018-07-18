Su kuyusuna düşen inek telef oldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçede bulunan su kuyusuna düşen inek boğularak telef oldu.
Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yavuz Sokak'ta oturan Salih Arı'ya inek arsada otlarken su kuyusunun içine düştü. Su dolu kuyuya düşen ineği görenler, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, su kuyusundaki ineği vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İneğin boğulduğu belirlendi.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Selami Tarakçı, "Ahırdaki ineğin ipi çözülmüş. Bahçedeki 6 metrelik kuyuya ön ayaklarından düşmüş ve boğulmuş. Biz geldiğimizde hayvan sudaydı. Yapacak bir şey yoktu. İtfaiyemiz müdahale edip hayvanı çıkarttı ama hayvan ölmüştü" dedi.
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