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Su kuyusuna düşen inşaat ustasını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 14:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sıva ustası Abdullah Topaç (40), organize sanayi bölgesindeki kurulumu devam eden bir fabrikada 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerince kuyudan güçlükle çıkarılan Topaç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulumu devam eden bir fabrikaya boya, badana ve sıva işlerini yapmak için İstanbul'dan 3 usta gelerek işe başladı. Ustalardan Abdullah Topaç, duvara sıva yapığı sırada dengesini kaybederek yanındaki 10 metre derinliğinde su kuyusuna düştü. Diğer arkadaşlarının kurtarma çabaları yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri halat ve merdivenle kuyunun içine düşen sıva ustası Abdullah Topaç'ı güçlükle kuyudan çıkarttı. Üzerindeki ıslanan elbiseleri çıkartılan Topaç'ın soğuktan titrediği gözlenirken, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Topaç ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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