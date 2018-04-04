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Su kuyusunda bulunan yanmış erkek cesediyle ilgili sır perdesi aralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boş su kuyusunda 2 gün önce bulunan, yakılmış ve çürümeye başlamış erkek cesedinin, Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen yılın kasım ayından beri kayıp olarak aranan Ozan Solmaz'a (19) ait olduğu belirlendi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boş su kuyusunda 2 gün önce bulunan, yakılmış ve çürümeye başlamış erkek cesedinin, Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen yılın kasım ayından beri kayıp olarak aranan Ozan Solmaz'a (19) ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin, birçok suçtan sabıkalı olan ve 1 ay önce 'uyuşturucu satmak'tan cezaevine girdiği belirlenen arkadaşı Oğuz Dağ (22) olduğunu tespit etti. Cezaevinde ifadesi alınan Dağ, cinayetle ilgili sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, geçen pazartesi günü, Pamukkale'nin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalının yanında bulunan, 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna çöpleri temizlemek için gelen tarla sahipleri, yanmış ve çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi görünce, jandarmaya haber verdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından tanınmayacak haldeki ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarma, ölen kişinin kimliğinin tespiti ve cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Otopside cesedin üzerinden yanmış kimlik parçaları çıktı. Bu parçaların incelenmesi sonucu cesedin, Aydın'ın Nazilli ilçesinden Ozan Solmaz'a ait olduğu tespit edildi. Solmaz'ın, geçen yılın kasım ayından beri kayıp olarak arandığı, hakkında 'insan kaçakçılığı', 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu satmak' gibi 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten jandarma, su kuyusunda, Solmaz'ın cesediyle birlikte otomobile ait yanmış koltuk kılıfı buldu. Buradan yola çıkarak, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye alan jandarma, cesedi bulunan Solmaz'ın içinde görüldüğü otomobili tespit etti. Nazilli'de de çalışma yapan jandarma ekipleri, söz konusu otomobili yine MOBESE kayıtlarından belirleyip, metruk evin bahçesinde, üzeri örtülerek, gizlenmiş olarak buldu. Otomobili inceleyen jandarma, sağ ön koltuk kılıfının olmadığını ve olay yerinde buldukları yanmış kılıfın araçtakilerle uyduğunu tespit etti. 'UYUŞTURUCU SATMAK'TAN TUTUKLANMIŞ Otomobilin sahibinin, 'uyuşturucu satmak' başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkalı Oğuz Dağ olduğu tespit edildi. Dağ'ın 1 ay önce, Denizli'de uyuşturucu satışından gözaltına alınıp, tutuklandığı ve Kocabaş Cezaevi'nde olduğunu ortaya çıktı. Jandarma, Dağ'ın cezaevinde ifadesine başvurdu. Dağ'ın, ifadesinde, Ozan Solmaz ile geçen yılın kasım ayında uyuşturucu almak için gittikleri Antalya'dan dönüşte olayın meydana geldiğini, metamfetamin kullandıkları için diğer yaşananları hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Jandarma, Dağ'ın, aralarında 'uyuşturucu anlaşmazlığı' yüzünden çıkan tartışmada Solmaz'ı 24 yerinden bıçaklayıp, öldürdükten sonra dönüş yolu güzergahında bulunan Pamukkale'de, kan olan koltuk kılıfıyla birlikte su kuyusuna atıp, yaktığı üzerinde durulduğunu bildirdi. Oğuz Dağ, işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine tekrar götürüldü.

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