Su kuyusunda, yakılmış ceset bulundu

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki boş bir su kuyusunda çürümeye yüz tutmuş, yakılmış bir erkek cesedi bulundu. Soruşturma başlatan jandarma, tanınamayacak haldeki cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi. Bugün saat 08.00 sıralarında, kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama kanalı yanındaki 3 metre derinliğindeki boş su kuyusundaki çöpleri temizlemek isteyen çevredeki tarla sahipleri, yanmış bir erkek cesedi görüp, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, su kuyusu ve çevresinde inceleme yapıp, delil topladı. Yaklaşık 4 ay önce öldürülüp yakıldığı tahmin edilen tanınamayacak haldeki ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.
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