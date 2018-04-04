Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin, birçok suçtan sabıkalı olan ve 1 ay önce 'uyuşturucu satmak'tan cezaevine girdiği belirlenen arkadaşı Oğuz Dağ (22) olduğunu tespit etti. Cezaevinde ifadesi alınan Dağ, cinayetle ilgili sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SU KUYUSUNDA BULUNMUŞTU



Olay, geçen pazartesi günü, Pamukkale'nin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalının yanında bulunan, 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna çöpleri temizlemek için gelen tarla sahipleri, yanmış ve çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi görünce, jandarmaya haber verdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından tanınmayacak haldeki ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarma, ölen kişinin kimliğinin tespiti ve cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Otopside cesedin üzerinden yanmış kimlik parçaları çıktı. Bu parçaların incelenmesi sonucu cesedin, Aydın'ın Nazilli ilçesinden Ozan Solmaz'a ait olduğu tespit edildi. Solmaz'ın, geçen yılın kasım ayından beri kayıp olarak arandığı, hakkında 'insan kaçakçılığı', 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu satmak' gibi 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten jandarma, su kuyusunda, Solmaz'ın cesediyle birlikte otomobile ait yanmış koltuk kılıfı buldu. Buradan yola çıkarak, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye alan jandarma, cesedi bulunan Solmaz'ın içinde görüldüğü otomobili tespit etti. Nazilli'de de çalışma yapan jandarma ekipleri, söz konusu otomobili yine MOBESE kayıtlarından belirleyip, metruk evin bahçesinde, üzeri örtülerek, gizlenmiş olarak buldu. Otomobili inceleyen jandarma, sağ ön koltuk kılıfının olmadığını ve olay yerinde buldukları yanmış kılıfın araçtakilerle uyduğunu tespit etti.