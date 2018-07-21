Su satıcısı, maganda kurşunuyla yaralandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağlı güreşlerin yapıldığı alanda, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerden biri, su satan Erhan Uğurkutu'nun (29) başına isabet etti. Yaralanan Uğurkutu, tedaviye alındı.

Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda 14'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin yapıldığı alanda, Erhan Uğurkutu su satmak için stant kurdu. Dün gece su satışı yaptığı sırada, iddiaya göre, tabancayla ateş açılması sırasında seken kurşunlardan biri Uğur Uğurkutu'nun başına isabet etti. Yere yığılan Uğurkutu'yu fark edenlerin haber vermesi üzerine şenlik sorumlusu Yusuf Akın, yaralıyı aracına alarak yola çıktı. Kuşyuvası mevkisinde gelen ambulansa teslim edilen Erhan Uğurkutu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Erhan Uğurkutu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri ateş edeni yakalamak için çalışma başlattı.

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